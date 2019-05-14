Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.



«Ну чё, *****, вчера, *****, сыграли в *****, вату покатали. Тренер – ***** *****, заруба ****** такая ***** там по ходу у тренера. Зе Луиш, короче, не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 млн – просто, *****, не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша, короче, не поставил на предыгровой, хотя Зе Луиш лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.



Перед матчем меня, *****, давай целовать, обнимать, *****. «Мой капитан». ******, чмокать меня начал при всех. Все смеются, *****. Ему нет доверия, уважения, за то, что он [обманщик]. «Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное». А мы наигрывали вообще другое. А играли вчера в бей-беги. И тот же Адриано, которого он любит и которому зализывает, его и подставил.



Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела, что происходит?» Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся». Ну и, *****, мы ему всё сказали – что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки уже себе соломку стелет – тоже понимает, что сейчас Карреру ********, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер», — сказал Глушаков.