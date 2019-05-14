Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись телефонного разговора, в котором полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказывает о разногласиях с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Ну чё, *****, вчера, *****, сыграли в *****, вату покатали. Тренер – ***** *****, заруба ****** такая ***** там по ходу у тренера. Зе Луиш, короче, не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 млн – просто, *****, не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша, короче, не поставил на предыгровой, хотя Зе Луиш лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть.
Перед матчем меня, *****, давай целовать, обнимать, *****. «Мой капитан». ******, чмокать меня начал при всех. Все смеются, *****. Ему нет доверия, уважения, за то, что он [обманщик]. «Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное». А мы наигрывали вообще другое. А играли вчера в бей-беги. И тот же Адриано, которого он любит и которому зализывает, его и подставил.
Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела, что происходит?» Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся». Ну и, *****, мы ему всё сказали – что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки уже себе соломку стелет – тоже понимает, что сейчас Карреру ********, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер», — сказал Глушаков.
- 14 мая 2019
-
12:14
-
12:13
-
12:03
-
11:49
-
11:40
-
11:29
-
11:17
-
11:12
-
10:56
-
10:38
-
10:26
-
10:24
-
10:20
-
09:57
-
09:56
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
09:11
-
08:41
-
08:22
-
08:06
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:17
-
06:00
-
05:32
-
05:23
-
04:50
-
04:21
-
03:49
-
03:17
-
02:45
-
01:51