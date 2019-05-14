Сутормин: рад, что попал в расширенный список сборной, до конца ещё не осознал

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал тот факт, что он попал в расширенный список игроков, которые вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).
«Конечно, очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Пока до конца ещё не осознал случившегося, всё произошло немного неожиданно. Считаю, что это ещё один шаг вперёд, который здорово мотивирует и говорит о том, что нужно работать и развиваться», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 30 мая в Новогорске.
- 14 мая 2019
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