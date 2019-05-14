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Роналдо: никто не встал на мою защиту, когда меня называли толстым

Роналдо: никто не встал на мою защиту, когда меня называли толстым
Футбол / Испания 0

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отметил, что слышал в свой адрес высказывания по поводу набранного им лишнего веса.

«Люди быстро реагируют на ущемление прав многих категорий. Если ты чёрный, если ты гей… Но я не помню, чтобы кто-то защищал меня, когда меня называли толстым. Меня это не заботит», — приводит слова Роналдо The Financial Times.

Напомним, ранее у Роналдо был диагностирован гипотиреоз. Это заболевание вызывается длительным недостатком гормонов щитовидной железы. Из-за замедления метаболизма при заболевании увеличивается вес. Также при этом заболевании наблюдаются такие симптомы, как повышенная потливость, регулярная сонливость, снижение иммунитета и прочие симптомы.

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