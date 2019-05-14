Роналдо: перед финалом ЧМ-2002 я боялся спать, опасаясь нового припадка

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, что он боялся спать перед финальным матчем чемпионата мира 2002 года, опасаясь повторения истории, произошедшей накануне финала ЧМ-1998 с Францией (0:3), когда с ним случился припадок.
«Перед финалом в Йокогаме я не хотел ложиться спать из страха, что это случится снова. Я искал кого-нибудь, чтобы поговорить. Я нашёл Диду, запасного голкипера, и попросил его остаться со мной. Он был со мной всю ночь.
В финале ЧМ-1998 я провёл не лучший матч. Но я боролся и вышел на поле. Бывают дни, когда ты не чувствуешь себя хорошо, но и дни, когда всё наоборот», — приводит слова Роналдо Marca со ссылкой на Financial Times.
Напомним, что в финале ЧМ-2002 Роналдо сделал дубль, принеся победу своей команде в игре с Германией (2:0).
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