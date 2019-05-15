Дзагоев: я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал свою статистику в нынешнем сезоне и рассказал, что не раз форсировал восстановление после повреждений, чтобы помочь команде.



«С одной стороны, цифры этого сезона действительно не впечатляют – всего 8 матчей в чемпионате России. А с другой – никто же не знает, что только две игры я провёл без болевых ощущений. В остальных ахиллы болели так, что ни ускориться, ни пробить толком не мог. Выходил на поле, а потом четыре дня передвигался утиной походкой. В таком состоянии я даже 40% своего потенциала показать был не в состоянии. Если вспомнить ноябрь 2017 года, Лигу чемпионов, то в Базеле я тоже вышел раньше времени. Не был полностью готов и за этот тайм чуть лёгкие не выплюнул. Там у меня получилось «через не могу» дать результат и изменить игру, где-то – нет. Я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами.



Много раз форсировали восстановление после травм. Где-то и моя вина в этом, возможно, была. Меня просили – я выходил. В последнее время стал внимательнее к себе и своему здоровью относиться, тщательнее готовиться к тренировкам, играм. Но теперь случилась механическая травма – от этого никто не застрахован.



В сборной на ЧМ-2018 в матче с Хорватией тоже вышел недолеченным. А кто за две недели лечит заднюю мышцу бедра? Естественно, мы рисковали. Но для меня эти 15-20 минут с Хорватией были нереально сладкими. Думаю, продлись игра ещё немного, и что-то нехорошее случилось бы. В принципе после этого и случилось. Нам дали неделю отдыха, и в первой же игре, на Суперкубок, у меня просто лопнула икра. Футболисты – не машины: бензин залил – и поехал», — рассказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Дзагоев: если найдём взаимопонимание с ЦСКА, я останусь и буду счастлив