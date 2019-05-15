Агуэро будет вызван в сборную Аргентины впервые с ЧМ-2018

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро войдёт в расширенный состав сборной Аргентины на Кубок Америки — 2019, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля, сообщает Reuters. Форвард не выступал за национальную команду с чемпионата мира — 2018, когда в 1/8 финала Аргентина уступила Франции (3:4). По информации издания, свою роль сыграла высокая результативность игрока. Он забил 32 гола в 46 матчах в текущем сезоне.

Сегодня, 15 мая, аргентинская футбольная ассоциация объявит расширенный состав из 40 игроков, а через две недели опубликует финальную заявку на турнир, в которую войдут 23 футболиста. В списке также окажутся лидер «Барселоны» Лионель Месси и Анхель Ди Мария из «ПСЖ».

На групповом этапе Аргентина сыграет с Колумбией, Парагваем и Катаром.