Самедов: уровень чемпионата России очень сильно упал

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов ответил на вопрос, какой посыл дало российскому чемпионату успешное выступление национальной сборной.

«Я разделяю национальную сборную и российский чемпионат, уровень которого падает уже последние лет пять, в этом меня никто не переубедит. Что же касается сборной, она обновилась после последнего чемпионата мира, сейчас в ней появляются молодые игроки. То, что я видел по играм в Лиге наций, по матчам с Бельгией и Казахстаном, — я верю, что у национальной сборной с этим тренерским штабом, который гнёт свою линию, всё будет хорошо. Так что мой прогноз на будущее национальной сборной оптимистичен. Если же говорить о нашем чемпионате, то у него шансов меньше. Ещё раз повторю: уровень чемпионата России очень сильно упал», — цитирует Самедова ТАСС.

Также хавбек считает, что «Зенит» выглядел гораздо сильнее, когда в нём играли нападающий Халк и полузащитник Аксель Витсель.

«При всём уважении к „Зениту“, конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот „Зенит“ с Халком и Витселем, который так и не стал чемпионом и занимал максимум второе место, был сильнее на три головы, чем нынешний. Был ли он сильнее только благодаря им? Нет, конечно, там ещё играли Гарай, Кришито, Рондон, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но ещё раз говорю — я ни в коем случае не умаляю заслуг Сергея Семака и его команды, просто тот „Зенит“, на мой взгляд, был сильнее», — считает Самедов.