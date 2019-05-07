Шикунов: если Самедов согласится, то «Крылья» с удовольствием продлят контракт

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о желании самарской команды продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым. Хавбек перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака».

«Ничего страшного в травме Самедова нет, да, мы ждали конца сезона, чтобы провести с Александром переговоры по продлению контракта, были игры – было не до этого. Нам очень хочется, чтобы он за нас играл. Если он согласится, то мы с удовольствием продлим контракт. Мы хотим, чтобы он остался. Изначально, когда он расстроенный приходил из «Спартака», решили, что дождёмся окончания сезона и потом будем всё обсуждать», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Самарская команда после 27 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место.