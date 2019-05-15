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Игроки «Ромы» устроили овации Де Росси, который объявил об уходе из клуба

Игроки «Ромы» устроили овации Де Росси, который объявил об уходе из клуба
Футбол / Италия 0

Футболисты «Ромы» устроили овации полузащитнику и капитану римского клуба Даниэлю Де Росси, который накануне объявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона. 35-летний футболист не планирует завершать карьеру летом и продолжит выступление в другом клубе.

Видео доступно в «инстаграме» «Ромы».

Последним матчем для Де Росси в составе «Ромы» станет встреча заключительного, 38-го, тура итальянской Серии А с «Пармой», которая состоится 26 мая на стадионе «Олимпико» в Риме.

Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
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