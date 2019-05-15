В финале Лиги Европы будет задействована система VAR

УЕФА подтвердил, что система видеопомощи арбитров (VAR) будет использоваться во время финального матча Лиги Европы этого сезона. Это будет первый матч в истории соревнований с использованием этой технологии. Ранее система VAR была введена в матчи Лиги чемпионов с началом плей-офф нынешнего сезона.

В решающем матче за трофей сразятся лондонские команды «Арсенал» и «Челси». Финальная игра состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский». Главным рефери финала будет итальянец Джанлука Рокки. Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвёртого рефери доверили Даниэле Орсато.

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем Кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.