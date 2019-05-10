«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы

Определились финалисты текущего розыгрыша Лиги Европы. В решающем матче за трофей сразятся две лондонские команды — «Арсенал» и «Челси». Финальная игра состоится в среду, 29 мая, в Баку на стадионе «Олимпийский».

Ранее на пути к финалу на стадии плей-офф турнира «Арсенал» поочередно прошёл БАТЭ (0:1, 3:0), «Ренн» (1:3, 3:0), «Наполи» (2:0, 1:0) и «Валенсию» (3:1, 4:2). «Челси» в такой же последовательности оказался сильнее «Мальме» (2:1, 3:0), киевского «Динамо» (3:0, 5:0), «Славии» (1:0, 4:3) и «Айнтрахта» (1:1, 1:1), который был обыгран только в серии пенальти.

Напомним, победитель Лиги Европы получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.