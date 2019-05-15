Моуринью: Гвардиола выиграл 26-й трофей и обошёл меня? У меня мог быть 31 трофей

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о выигрыше Хосепом Гвардиолой («Манчестер Сити») 26-го трофея в его карьере. В активе Моуринью — 25 побед в турнирах.

«Раздражает ли меня, что Гвардиола меня обошёл? Нет, нет. Это говорит о том, что я нахожусь совсем рядом с 25 трофеями. Я выигрывал Лигу чемпионов с „Порту“ и „Интером“, и если бы я остался в этих клубах на следующий сезон, я бы руководил командами в матчах Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира и национальных суперкубков. И тогда у меня был бы 31 трофей. Возможно, я не так сильно сосредоточен на цифрах», — приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на L'Equipe.

За свою тренерскую карьеру Моуринью поработал с «Бенфикой», «Лейрией», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».