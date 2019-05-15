Моуринью: Погба не был моей единственной проблемой в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о проблемах команды, а также высказался о полузащитнике «красных дьяволов» Поле Погба.
«Проблемы в „Манчестер Юнайтед“ были, и заключались они в футболистах, в организации команды, в амбициях. Если говорить о Погба, он не был моей единственной проблемой в клубе», — приводит слова Моуринью L'Equipe.
Напомним, Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года, после чего команду возглавил экс-футболист английского клуба Уле-Гуннар Сульшер. Под руководством норвежского специалиста «красные дьяволы» добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили «Барселоне», и финишировали на шестом месте в английской Премьер-лиге.
Моуринью: не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед», время всё объясняет
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