Сигурдарсон: в следующем сезоне «Ростов» должен быть сильнее

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Кубка России с московским «Локомотивом» (0:2).



«Мы сделали сегодня всё для того, чтобы забить гол. Думаю, нам просто не повезло. Наверно, «Локомотив» сегодня действовал лучше, чем в прошлой игре.



Мне кажется, лучше спросить у главного тренера клуба, почему мы так мало забиваем в последних матчах. Мы могли бы выступить намного лучше, например занять четвёртое или пятое место.Что ж, в следующем сезоне «Ростов» должен быть сильнее», — передаёт слова Сигурдарсона корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.



Напомним, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где встретится с «Уралом», а «Ростов» завершил выступление в турнире.