«Барселона» нуждается в € 190 млн, чтобы купить де Йонга, де Лигта и Гризманна

На трансферы Френки де Йонга, Маттейса де Лигта (оба — «Аякс») и Антуана Гризманна («Атлетико»), «Барселоне» потребуется € 265 млн.

Как информирует Marca, трансфер первого стоимостью в € 75 млн может быть покрыт из трансферного бюджета клуба. Чтобы выручить средства на покупку второго (€ 70 млн) и третьего (€ 120 млн), сине-гранатовым придётся продать игроков на € 190 млн. Получить указанную сумму каталонцы могут путём продажи нескольких из 10 игроков, предложения по которым клуб готов выслушать. Это Филиппе Коутиньо, Самуэль Юмтити, Иван Ракитич, Яспер Силлессен, Малком, Андре Гомеш, Денис Суарес, Марк Кукурелья, Нельсон Семеду и Рафинья Алькантара.

Кроме того, ближайшим летом «Барселона» может усилить позиции левого защитника и вратаря, если команду покинет Силлессен.