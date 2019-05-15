«Барселона» показала тренировку глазами Месси

«Барселона» в «Твиттере» представила ролик о тренировке команды глазами своего капитана Лионеля Месси. Видео было создано совместно с производителем изотонических напитков Gatorade.

Видео доступно в "твиттере" «Барселоны».

В текущем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 48 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.

Текущий сезон «Барселона» завершит минимум с двумя выигранными трофеями. Летом прошлого года каталонцы выиграли Суперкубок Испании, также подопечные Эрнесто Вальверде досрочно обеспечили себе победу в Примере. 25 мая в Севилье в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Валенсией».