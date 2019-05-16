Зидан сообщил Иско, что не видит его в основе «Реала», но игрок готов остаться
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провёл личную встречу с полузащитником своей команды Иско. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.
По информации источника, в беседе наставник «сливочных» сообщил 27-летнему хавбеку, что не видит его в основном составе команды в следующем сезоне. Несмотря на это, футболист заявил, что готов продолжить выступления за «Королевский клуб».
В нынешнем сезоне в составе «Реала» Иско принял участие в 36 матчах, отметился 6 результативными ударами и 1 голевой передачей. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года. На «Сантьяго Бернабеу» игрок перебрался летом 2013 года из «Малаги». Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 30 млн.
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