Студент из Уганды представит песню о 9 ценностях на ЧМ по «Футболу для дружбы»

22-летний студент из Уганды Дэвис Каньола написал песню о девяти ценностях международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» и 1 июня исполнит её вместе со своей музыкальной группой в Мадриде на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

Написать песню о девяти ценностях «Футбола для дружбы» Каньолу вдохновило участие представителей делегации из Уганды в шестом сезоне программы, который прошёл в Москве в 2018 году.

Дэвис обучается в университете Кисуби по специальности «связи с общественностью». В свободное время он играет в футбол и занимается в Эйденской школе футбольного искусства. В этой футбольной школе состоит юный тренер Чарльз Луанга, который рассказал Дэвису о ценностях «Футбола для дружбы»: дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести. В прошлом году Чарльз представлял делегацию Уганды на мероприятиях шестого сезона программы.

Вместе с Юными футболистами под руководством известных игроков Чарльз познакомился в школе «Девяти ценностей» с ключевыми общечеловеческими ценностями. Вернувшись в Уганду, он продолжил рассказывать о базовых принципах «Футбола для дружбы» среди своих сверстников в футбольной школе. Эта история — яркий пример того, как философия программы откликается в каждом человеке, независимо от возраста, пола, национальности и физических возможностей.

Многие ребята, вернувшись домой после участия в проекте, начинают работать над своими проектами. Они пишут книги и ведут блоги, развивают футбольные школы и открывают благотворительные организации. Вернувшись домой, юные послы рассказывают о проекте своим сверстникам, а также встречаются с самыми влиятельными людьми в своей стране — президентами, министрами и принцами. Некоторые ребята уже получили предложения стать международными послами доброй воли. Например, юная журналистка Ананья Камбодж написала книгу «Моё путешествие из Мохали в Санкт-Петербург», в которой рассказала о девяти ценностях программы и о впечатлениях от общения с юными участниками на проекте.

Работа над песней началась в декабре 2018 года, после своего выхода композиция успела стать по-настоящему популярной в Уганде. Уже в марте 2019 года Каньола получил приглашение выступить в Мадриде.

«Я невероятно счастлив, что получил приглашение представить песню на чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Уверен, что эта песня позволит участникам программы взглянуть на мир другими глазами — на мир равных возможностей, свободный от любых барьеров и границ. Мы должны помнить о важнейших общечеловеческих ценностях и всегда следовать им не только в спорте, но и в жизни. Надеюсь, выступление в Мадриде будет для меня первым шагом к постоянному сотрудничеству с организаторами «Футбола для дружбы». Я мечтаю, чтобы моя песня стала официальным гимном программы», — сказал Дэвис.

Финальные мероприятия седьмого сезона международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум «Футбол для дружбы» и чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого пройдёт 1 июня в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.