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Во Франции арбитр досрочно завершил матч и подарил игрокам свои карточки

Во Франции арбитр досрочно завершил матч и подарил игрокам свои карточки
Футбол / Франция 0

Французский арбитр Йоан Рунсар завершил карьеру необычным способом.

Во время матча 38-го тура французской Лиги 2 «Метц» — «Брест» (1:0), который состоялся вчера, 17 мая, рефери добавил к основному времени игры пять минут, но завершил встречу раньше намеченного срока. Через три минуты после истечения основного времени матча Рунсар дал свисток, подозвал футболистов и подарил командам по одной карточке. После финального свистка французский судья написал на газоне стадиона специальным спреем «Спасибо».

Этот матч стал последним в карьере 45-летнего рефери Рунсара. Французский арбитр за продолжительную карьеру отработал более чем на 600 матчах.

Видео можно посмотреть на странице beIN SPORTS в «Твиттере».

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