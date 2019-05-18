Во Франции арбитр досрочно завершил матч и подарил игрокам свои карточки
Французский арбитр Йоан Рунсар завершил карьеру необычным способом.
Во время матча 38-го тура французской Лиги 2 «Метц» — «Брест» (1:0), который состоялся вчера, 17 мая, рефери добавил к основному времени игры пять минут, но завершил встречу раньше намеченного срока. Через три минуты после истечения основного времени матча Рунсар дал свисток, подозвал футболистов и подарил командам по одной карточке. После финального свистка французский судья написал на газоне стадиона специальным спреем «Спасибо».
Этот матч стал последним в карьере 45-летнего рефери Рунсара. Французский арбитр за продолжительную карьеру отработал более чем на 600 матчах.
Видео можно посмотреть на странице beIN SPORTS в «Твиттере».
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