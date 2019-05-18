Ал. Миранчук: на месте Фернандеша тоже чувствовал бы себя не на 100%

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что неопределённость в отношениях с клубом влияет на хавбека «железнодорожников» Мануэла Фернандеша.
«Можно поставить себя на сторону Ману. Когда у вас с клубом нет конкретики в отношениях, тяжело себя мотивировать. Со стороны, наверное, болельщикам может показаться, что где-то он может недобежать. Но, как бы ни старался, неопределённость всё равно влияет на тебя изнутри. Я бы себя тоже чувствовал не на 100%.
Что мне помогло в такой ситуации? Мы просто подписали контракт. Понял, что в клубе у меня всё впереди, все мне доверяют и очень ждут. Юрий Палыч мне сразу сказал: „Брат, я понимаю, что у вас есть какие-то недопонимания. Но если ты будешь показывать себя на тренировках и в играх, буду тебя ставить“, — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспондентам „Чемпионата“ Максиму Ерёмину и Павлу Пучкову.
- 18 мая 2019
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