ЦСКА одержал 300-ю победу в РПЛ
ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0) одержал юбилейную, 300-ю победу в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный «инстаграм» московского клуба.
Чаще всех «армейцы» обыгрывали «Спартак» и «Крылья Советов» (по 20 побед). Далее идут «Амкар» и «Рубин» (по 18), а также «Ахмат» (17).
ЦСКА является шестикратным чемпионом России, а также семикратным обладателем Кубка страны. Кроме того, «армейский» клуб семь раз выигрывал Суперкубок России. ЦСКА добивался успеха и на европейской арене — в 2005 году ЦСКА первым из российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА. В чемпионате СССР «армейцы» семь раз становились чемпионами, а также пять раз выигрывали Кубок.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвёртое место после 29 туров.
Гончаренко — о матче с «Ахматом»: ЦСКА давно так не выигрывал
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