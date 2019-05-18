ЦСКА одержал 300-ю победу в РПЛ

ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0) одержал юбилейную, 300-ю победу в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный «инстаграм» московского клуба.

Чаще всех «армейцы» обыгрывали «Спартак» и «Крылья Советов» (по 20 побед). Далее идут «Амкар» и «Рубин» (по 18), а также «Ахмат» (17).

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, а также семикратным обладателем Кубка страны. Кроме того, «армейский» клуб семь раз выигрывал Суперкубок России. ЦСКА добивался успеха и на европейской арене — в 2005 году ЦСКА первым из российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА. В чемпионате СССР «армейцы» семь раз становились чемпионами, а также пять раз выигрывали Кубок.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвёртое место после 29 туров.