Гончаренко — о матче с «Ахматом»: ЦСКА давно так не выигрывал

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Замена Васина в первую очередь из-за жёлтой карточки. По поводу Влашича пока не знаю, предварительно — ушиб коленного сустава. Насколько серьёзно, узнаем завтра.

Мы так давно не выигрывали — кажется, это было в прошлом году. Чувствовали себя нервно, медленно принимали решения. Но такие победы — тяжёлые, на характере — и нужны после таких серий.

Причина, по которой Магнуссон впервые играл слева, — нестабильность. Но ему эта позиция привычна, он играл на ней в сборной. Мы находимся в поиске лучших решений, и это объективно. Выздоровление Васина, травма Дзагоева, приход Дивева — всё это было на флажке, выбило нас из колеи», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.