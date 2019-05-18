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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», Паредес отдал голевой пас

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», Паредес отдал голевой пас
Футбол / Франция 0

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Дижон». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. По результативной передаче в актив записали хавбеки Юлиан Дракслер, Леандро Паредес и Ди Мария.

«ПСЖ», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Парижская команда досрочно оформила чемпионство ещё в апреле.

Результаты других матчей 37-го тура чемпионата Франции

«Бордо — «Реймс» — 0:1

«Генгам — «Ним» — 2:2

«Лилль — «Анже» — 5:0

«Монпелье — «Нант» — 1:1

«Страсбург — «Ренн» — 0:2

«Тулуза» — «Марсель» — 2:5.

Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
4 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Ди Мария – 3, 2:0 – Кавани – 4, 3:0 – Мбаппе – 36, 4:0 – Мбаппе – 56
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Бордо
Бордо
0 : 1
Реймс
Реймс
0:1 – Чжун – 2
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Генгам
Генгам
2 : 2
Ним
Ним
1:0 – Тюрам – 6, 2:0 – Менди – 35, 2:1 – Рипар – 53, 2:2 – Буанга – 56
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
5 : 0
Анже
Анже
1:0 – Иконе – 2, 2:0 – Пепе – 14, 3:0 – Бамба – 69, 4:0 – Пепе – 76 (пен), 5:0 – Араужо – 89
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 1
Нант
Нант
0:1 – Кулибали – 24, 1:1 – Молле – 76
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
0 : 2
Ренн
Ренн
0:1 – Буриго – 24, 0:2 – Эну – 90
Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Тулуза
Тулуза
2 : 5
Марсель
Марсель
1:0 – Исека – 26, 1:1 – Сансон – 29, 1:2 – Сакаи – 50, 2:2 – Градель – 61, 2:3 – Н'Жье – 76, 2:4 – Товен – 90, 2:5 – Товен – 90+1
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