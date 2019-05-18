Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон», Паредес отдал голевой пас

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Дижон». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. По результативной передаче в актив записали хавбеки Юлиан Дракслер, Леандро Паредес и Ди Мария.

«ПСЖ», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Парижская команда досрочно оформила чемпионство ещё в апреле.

Результаты других матчей 37-го тура чемпионата Франции

«Бордо — «Реймс» — 0:1

«Генгам — «Ним» — 2:2

«Лилль — «Анже» — 5:0

«Монпелье — «Нант» — 1:1

«Страсбург — «Ренн» — 0:2

«Тулуза» — «Марсель» — 2:5.

Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».