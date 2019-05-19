«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.
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