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«Урал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
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«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Емельянов, Жигулёв, Егорычев, Погребняк, Ильин.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Тугарев, Кварацхелия.

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