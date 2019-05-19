«Енисей» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Енисея» и московского «Динамо» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.



«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.



Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Гаджибеков, Комков, Савичев, Хубулов.



«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.



Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Черных, Марков.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте.