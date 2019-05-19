Фавр: «Боруссия» Д до последнего не оставляла надежду на чемпионство
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр признался, что команда разочарована поражением в гонке за титул чемпиона Германии.
«Мы разочарованы. Конечно, мы до последнего не оставляли надежду на чемпионство. Нам немного не хватило до заветной победы, но мы довольны проведённым сезоном. Никто и не ожидал, что мы получим 76 очков.
В этом сезоне было тяжело. Мы пропустили не так много голов, но стоит отметить, что иногда пропускали ненужные мячи. При этом не нужно забывать, как нам повезло в первой части сезона. Мы смогли переломить ход некоторых игр в концовке. Нам предстоит ещё много работы. Давайте подрждём и посмотрим, что произойдёт в следующем сезоне», — приводит слова Фавра Goal.com.
Санчо: в следующем сезоне целью «Боруссии» Д будет победа, а не второе место
- 19 мая 2019
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