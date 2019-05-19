Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фавр: «Боруссия» Д до последнего не оставляла надежду на чемпионство

Фавр: «Боруссия» Д до последнего не оставляла надежду на чемпионство
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр признался, что команда разочарована поражением в гонке за титул чемпиона Германии.

«Мы разочарованы. Конечно, мы до последнего не оставляли надежду на чемпионство. Нам немного не хватило до заветной победы, но мы довольны проведённым сезоном. Никто и не ожидал, что мы получим 76 очков.

В этом сезоне было тяжело. Мы пропустили не так много голов, но стоит отметить, что иногда пропускали ненужные мячи. При этом не нужно забывать, как нам повезло в первой части сезона. Мы смогли переломить ход некоторых игр в концовке. Нам предстоит ещё много работы. Давайте подрждём и посмотрим, что произойдёт в следующем сезоне», — приводит слова Фавра Goal.com.

Санчо: в следующем сезоне целью «Боруссии» Д будет победа, а не второе место
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент