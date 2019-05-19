Санчо: в следующем сезоне целью «Боруссии» Д будет победа, а не второе место

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что остался доволен своей игрой в нынешнем сезоне чемпионата Германии.
«Действительно доволен, как отыграл сезон. Никогда не думал, что так будет. В начале сезона не часто выходил на поле, а потом стал получать больше игрового времени. Всё дело в тяжёлой работе. Команда помогла мне, тренер верит в меня, и я благодарен за всё. В следующем сезоне нашей целью будет победа, а не второе место», — приводит слова Санчо Goal.com.
По итогам сезона-2018/19 чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария», набравшая 78 очков в 34 матчах. Этот титул стал седьмым для мюнхенского клуба. Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на 2-м месте, набрав 76 очков. Тройку лидеров замкнул «РБ Лейпциг» (66).
- 19 мая 2019
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:16
-
12:12
-
11:56
-
11:54
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:30
-
10:24
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
08:19
-
07:58
-
07:50