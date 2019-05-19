Санчо: в следующем сезоне целью «Боруссии» Д будет победа, а не второе место

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметил, что остался доволен своей игрой в нынешнем сезоне чемпионата Германии.



«Действительно доволен, как отыграл сезон. Никогда не думал, что так будет. В начале сезона не часто выходил на поле, а потом стал получать больше игрового времени. Всё дело в тяжёлой работе. Команда помогла мне, тренер верит в меня, и я благодарен за всё. В следующем сезоне нашей целью будет победа, а не второе место», — приводит слова Санчо Goal.com.



По итогам сезона-2018/19 чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария», набравшая 78 очков в 34 матчах. Этот титул стал седьмым для мюнхенского клуба. Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на 2-м месте, набрав 76 очков. Тройку лидеров замкнул «РБ Лейпциг» (66).

Ройс: «Бавария» заслужила чемпионский титул