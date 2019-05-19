«Наполи» предложит новый контракт Мертенсу
Неаполитанский «Наполи» намерен продлить контракт с бельгийским полузащитником Дрисом Мертенсом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб предложит футболисту контракт до лета 2021 года с сохранением нынешней зарплаты, которая составляет € 4,5 млн в год. Нынешний контракт хавбека истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что интерес к бельгийцу проявляют китайские клубы.
32-летний Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из голландского клуба ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. За неаполитанский клуб полузащитник провёл 280 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 107 забитых мячей, а также 70 результативных передач.
Мертенс обошёл Марадону по числу голов за «Наполи» в Серии А
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