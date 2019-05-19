Работник «Манчестер Сити» в трусах отпраздновал победу команды в Кубке Англии

Победу «Манчестер Сити» над «Уотфордом» (6:0) в финале Кубка Англии бурно отпраздновали не только футболисты, но и специалист, отвечающий за форму.

Так, сотрудник клуба по имени Брендон Эштон оказался главным героем празднования победы в раздевалке «горожан» после игры. Он разделся до трусов и начал прыгать по раздевалке. После этого Эштон запрыгнул в ящик для белья, обрызгал шампанским футболистов и проехался на животе по раздевалке.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» выиграл все три внутренних английских трофея — чемпионат, Кубок и Кубок лиги. Команда Хосепа Гвардиола сделала это первой в истории. Ранее «горожане» обыграли в финале Кубка лиги по пенальти «Челси», а в турнирной таблице АПЛ они на одно очко опередили «Ливерпуль».