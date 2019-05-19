Гвардиола эмоционально отчитал Стерлинга, несмотря на дубль в финале Кубка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой полузащитника Рахима Стерлинга в финальном матче Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0). В этой встрече хавбек стал автором двух забитых мячей, а также одной результативной передачи.
После того как команда отпраздновала победу, Гвардиола подошёл к Стерлингу и эмоционально отчитал футболиста.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».
24-летний Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 63,7 млн. В 34 матчах чемпионата Англии забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету пять голов и две результативные передачи в 10 матчах Лиги чемпионов. Контракт футболиста с клубом действителен до лета 2023 года.
Стерлинг: в юности был большим фанатом «Манчестер Юнайтед»
- 19 мая 2019
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