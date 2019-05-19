Панюков: я бы остался в «Урале», для карьеры это лучше, чем вернуться в «Зенит»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о возможности вернуться в «Зенит» по окончании нынешнего сезона. За команду из Екатеринбурга 24-летний игрок выступает в аренде. Права на него принадлежат сине-бело-голубым.

«До конца сезона у нас ещё две игры, но я бы остался в «Урале». Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит». Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом».

Сезон для себя я бы оценил как неплохой, тем более это мой первый полноценный сезон в РПЛ. Хотя можно было бы забить на пару-тройку побольше мячей», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нынешнем сезоне Андрей забил 6 голов в 20 матчах Российской Премьер-Лиги.