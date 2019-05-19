Панюков: я бы остался в «Урале», для карьеры это лучше, чем вернуться в «Зенит»
Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о возможности вернуться в «Зенит» по окончании нынешнего сезона. За команду из Екатеринбурга 24-летний игрок выступает в аренде. Права на него принадлежат сине-бело-голубым.
«До конца сезона у нас ещё две игры, но я бы остался в «Урале». Для моей карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит». Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом».
Сезон для себя я бы оценил как неплохой, тем более это мой первый полноценный сезон в РПЛ. Хотя можно было бы забить на пару-тройку побольше мячей», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нынешнем сезоне Андрей забил 6 голов в 20 матчах Российской Премьер-Лиги.
Панюков: на финал с «Локо», наверное, можно сразу выходить вдесятером – привыкли
- 19 мая 2019
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:07
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:36
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
19:55
-
19:37
-
19:36
-
19:22
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:22
-
18:05
-
17:55
-
17:51
Партнерский контент