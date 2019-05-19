Панюков: на финал с «Локо», наверное, можно сразу выходить вдесятером – привыкли

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал ничейный исход матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть. За последние две игры мы уже больше 90 минут в меньшинстве сыграли. Судейских ошибок очень много, с этим надо что-то делать. Предвзятости у судей, наверное, нет, но просто как-то неправильно всё. В матче с «Арсеналом» работал VAR – так что я ничего сказать не могу, а вот с «Оренбургом» было два офсайда при голе в наши ворота. Когда главный арбитр, не до конца поняв ситуации, берёт всё на себя и не обращает внимания на помощников… Это всё влияет на нас. Судьям нужно быть более собранными. Нужно разговаривать с судьями, ошибки же не только в матчах с «Уралом» бывают, а во всех матчах РПЛ. У нас много арбитров ФИФА, им нужно как-то собраться.

Не знаю, что будет в финале — загадывать не хочется, особенно после Тулы, «Оренбурга» и сегодняшнего матча. Будем надеяться на лучшее – в финале Кубка всё должно быть на высшем уровне. Хотелось бы всё-таки увидеть на поле 11 человек», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.