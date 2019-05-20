Фирмино возобновил тренировки после травмы
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (5:0).
В нынешнем сезоне бразильский игрок провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.
Сейчас подопечные Юргена Клоппа находятся в Испании, где проводят сбор в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов против «Тоттенхэм Хотспур».
Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Главным арбитром финала решающей встречи назначен 42-летний Дамир Скомина.
Фирмино не сыграет с «Вулверхэмптоном», но должен восстановиться к финалу ЛЧ
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