Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки после травмы бедра, сообщает Sky Sports. Напомним, 27-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировки перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (5:0).

В нынешнем сезоне бразильский игрок провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Сейчас подопечные Юргена Клоппа находятся в Испании, где проводят сбор в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов против «Тоттенхэм Хотспур».



Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Главным арбитром финала решающей встречи назначен 42-летний Дамир Скомина.