«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

«Осасуна», в настоящий момент выступающая в испанской Сегунде, обеспечила себе место в Примере на следующий сезон.



Команда за три тура до конца занимает первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании, имея в активе 78 очков, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и находясь в 10 очках от третьей строчки. Таким образом, «Осасуна» не сможет опуститься ниже второго места и выйдет в Примеру напрямую.



В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й, строчке.



В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо». Завершится сезон для команды 9 июня.

