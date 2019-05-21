У фигуранта дела о хищениях при строительстве «Ростов Арены» дома прошли обыски
У заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша дома прошли обыски. Госслужащего подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов Арены». Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Life Shot. Во время обысков был найден портрет в генеральской форме царских времён, коллекция дорогих часов и сейф с большим количеством денег.
Стадион «Ростов Арена» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира в России. Во время мирового первенства на арене прошли пять матчей, включая игру 1/8 финала Бельгия — Япония.
В настоящее время стадион используется для проведения домашних матчей «Ростова» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.
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