У фигуранта дела о хищениях при строительстве «Ростов Арены» дома прошли обыски

У заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша дома прошли обыски. Госслужащего подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов Арены». Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Life Shot. Во время обысков был найден портрет в генеральской форме царских времён, коллекция дорогих часов и сейф с большим количеством денег.

Стадион «Ростов Арена» был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира в России. Во время мирового первенства на арене прошли пять матчей, включая игру 1/8 финала Бельгия — Япония.

В настоящее время стадион используется для проведения домашних матчей «Ростова» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.