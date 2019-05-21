Матч 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» обслужит Левников

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС.



26 мая (воскресенье)



ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Сергей Карасёв (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



«Ахмат» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунёв (Новосибирск); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).



«Зенит» — «Енисей»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).



«Динамо» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).



«Краснодар» — «Рубин»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).



«Анжи» — «Урал»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Николай Ерёмин (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).



«Локомотив» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).



«Оренбург» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

26 мая «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге чемпионский парад