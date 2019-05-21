26 мая «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге чемпионский парад
26 мая «Зенит», который досрочно завоевал золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ, проведёт в Санкт-Петербурге чемпионский парад.
В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы проплывут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнёт движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.
«Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
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