Гризманн дал интервью ЛГБТ-журналу и попал на его обложку

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн дал интервью журналу Têtu, который рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию.

Форвард попал на обложку нового номера журнала, который поступит в продажу со среды. Têtu занимает ведущие позиции на рынке среди печатных СМИ ЛГБТ-сообщества Франции.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Têtu.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн принял участие в 37 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (3 — с пенальти), а также отметился девятью результативными передачами.

Несколько дней назад форвард объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Интерес к игроку проявляет «Барселона».