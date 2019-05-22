Лёв не вызвал тер Штегена и Крооса в сборную Германии на игры отбора к Евро-2020

Сборная Германии в «Твиттере» огласила заявку на матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. 8 июня команда на выезде сыграет с Беларусью, а 11 июня примет Эстонию.



В списке, составленном главным тренером команды Йоахимом Лёвом и его штабом, не нашлось места вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, недавно получившему травму колена, и полузащитнику «Реала» Тони Кроосу.



Вратари – Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).



Защитники – Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Марцель Хальстенберг, Лукас Клостерман (оба – «РБ Лейпциг»), Йонас Хектор («Кёльн»), Тило Керер («Пари Сен-Жермен»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Никлас Штарк («Герта»), Никлас Зюле («Бавария»), Жонатан Та («Байер»).



Полузащитники и нападающие – Юлиан Брандт, Кай Хаверц (оба – «Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Илкай Гюндоган, Лерой Зане (оба – «Манчестер Сити»), Марко Ройс («Боруссия» Д), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).