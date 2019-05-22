Вагнер Лав — победитель баттла за звание лучшего легионера в истории РПЛ

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав признан лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги по версии читателей «Чемпионата».
В финальном раунде баттла, который проводился в официальном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте», бразилец обошёл своего соотечественника — экс-нападающего «Зенита» Халка. За Вагнера Лава проголосовали 58,64% респондентов. Халку свои голоса отдали 41,36% болельщиков.
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. Всего в составе «армейцев» он сыграл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев. Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Всего в составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей и забил 76 мячей. С командой он выиграл 3 трофея.
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