«Зенит» перед финалом Кубка России: главный кубок уже разыгран

«Зенит» в своём «твиттере» перед самым началом финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» напомнил, что главный трофей страны в текущем сезоне уже нашёл своего владельца.
«Главный кубок уже разыгран», — сказано в сообщении сине-бело-голубых в социальной сети.
Фото доступно в "твиттере" «Зенита».
Финал Кубка России в эти минуты проходит в Самаре. После первого тайма «Локомотив» обыгрывает «Урал» со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова.
Ранее «Зенит» досрочно одержал победу в чемпионате России. Чемпионский титул команда Сергея Семака выиграла за три тура до завершения первенства благодаря победе «Арсенала» над «Локомотивом». О победе в РПЛ сине-бело-голубые узнали в самолёте во время возвращения с матча 27-го тура с «Ахматом» (1:1).
- 22 мая 2019
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:11
-
20:03
-
20:03
-
19:46
-
19:44
-
19:27
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:29
-
16:26
-
16:18
-
16:08