«Зенит» перед финалом Кубка России: главный кубок уже разыгран

«Зенит» в своём «твиттере» перед самым началом финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» напомнил, что главный трофей страны в текущем сезоне уже нашёл своего владельца.

«Главный кубок уже разыгран», — сказано в сообщении сине-бело-голубых в социальной сети.

Фото доступно в "твиттере" «Зенита».

Финал Кубка России в эти минуты проходит в Самаре. После первого тайма «Локомотив» обыгрывает «Урал» со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова.

Ранее «Зенит» досрочно одержал победу в чемпионате России. Чемпионский титул команда Сергея Семака выиграла за три тура до завершения первенства благодаря победе «Арсенала» над «Локомотивом». О победе в РПЛ сине-бело-голубые узнали в самолёте во время возвращения с матча 27-го тура с «Ахматом» (1:1).