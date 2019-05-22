Баринов — лучший игрок финального матча Кубка России

В финальном матче Кубка России московский «Локомотив» встречался с «Уралом». Игра состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, ставший автором единственного гола, был признан лучшим игроком матча. Напомним, Баринов отправил мяч в ворота «Урала» на 27-й минуте встречи после подачи хавбека «железнодорожников» Мануэла Фернандеша.
Видео доступно на странице «Локомотива» в «Твиттере».
«Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.
На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).
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