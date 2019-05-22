Классон: это был непростой, но хороший сезон

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне.
«Это был непростой, но хороший сезон. Иногда мы играли хорошо, иногда — не очень. Нам порой везло, но были моменты, когда удача отворачивалась от нас. Мы провели замечательную игру с «Севильей». Хочу отметить, что мы провели много захватывающих игр дома, на нашем стадионе. С «Зенитом» также был хороший матч, но, к сожалению, там не удалось выиграть. Нельзя не сказать о домашних играх против «Байера» и «Валенсии», которые запомнились как команде, так и болельщикам.
Если говорить об играх, которые огорчили, то это те же самые игры, о которых я уже говорил. Домашние игры против «Валенсии» и «Зенита» стали украшением этого сезона. Мы хорошо провели эти матчи, но не выиграли, так как противник забил на последних минутах», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Давыдовой.
- 22 мая 2019
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