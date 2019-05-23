Гилерме: очень рады, что «Локомотив» привезёт Кубок России домой

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.
«Когда ты выигрываешь Кубок, то эмоции только самые лучшие. Мы очень рады, что привезём этот трофей домой. Победа над «Уралом» в последнем финале или сейчас? Особой разницы нет. Когда ты выигрываешь трофей, то эмоция одна.
С вратарской точки зрения второй тайм получился тяжёлым. Может потому, что мы вели в счёте и стали действовать от обороны и делать длинные передачи, но это не наша игра, поэтому «Урал» начал давить.
Мешал ли дождь? Нет, я его даже не заметил. Концентрация на игре была такая, что ничего другого не замечал.
Атмосфера на стадионе? Потрясающая, всегда приятно играть при полных трибунах. Победу посвящаю всем болельщикам, семье и друзьям, которые всегда с нами», — приводит слова Гилерме пресс-служба РФС.
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