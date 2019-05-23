Баринов: чувствуется опустошение, очень сильно устал

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«Чувствуется опустошение, на самом деле. Могу сказать за себя, что я очень сильно устал. После травмы пропустил три встречи, мне было очень тяжело. Но я справился с этим. Эмоции? Мы везём Кубок в Баковку, и это самое главное. Что касается гола, то Фернандеш подал мяч с углового, я оторвался от защитника, не знаю, кто со мной играл, на опережение сыграл и забил.

Не было ли желания замениться из-за травмы? Скажу честно — дотерпел. Я такой человек, который не любит убегать в тяжёлый момент. Играл до конца, хотя чувствовал, что последствия могут быть самыми серьёзными.



Если говорить о вызове в сборную и завоёванном Кубке, то стремлюсь к тому, чтобы у меня каждый год был таким. У меня есть характер, поэтому я стараюсь ставить себе максимальные цели", — приводит слова Баринова официальный сайт РФС.