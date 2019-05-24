Будущее Ковача в «Баварии» не будет зависеть от финала Кубка Германии
Председатель совета директоров мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что решение о будущем главного тренера команды Нико Ковача не будет принято на основе результата финального матча Кубка Германии.
«Было бы сумасшествием привязывать вопрос о будущем Ковача к одной игре. У нас нет с ним никаких проблем. Всё просто. Никто не сомневается, что он будет нашим тренером в следующем сезоне. Нынешнюю кампанию можно считать успешной для Нико, учитывая, что он возглавляет «Баварию» первый год. Пока он молодой и относительно неопытный специалист», — приводит слова Румменигге Bild.
В финале Кубка Германии мюнхенский клуб сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион» завтра, 25 мая, и начнётся в 21:00 мск.
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