«Бавария» предложит «Манчестер Сити» около € 80 млн за Зане

Мюнхенская «Бавария» ведёт работу над переходом полузащитника Лероя Зане из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.



Как утверждает The Guardian, немецкий клуб определил 23-летнего футболиста своей главной целью на межсезонье и в настоящий момент готовит предложение для «горожан» в размере £ 70 млн (€ 79,5 млн).



Как сообщалось ранее, сам Зане готов вернуться в Германию, поскольку недоволен количеством игрового времени в минувшем сезоне.



Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне Зане принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. «Горожане» финишировали на первом месте в турнирной таблице, завоевав второе чемпионство подряд.

Хёнесс: «Бавария» общается с Зане, он способен сразу сделать нас лучше