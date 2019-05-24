«Бавария» предложит «Манчестер Сити» около € 80 млн за Зане

Мюнхенская «Бавария» ведёт работу над переходом полузащитника Лероя Зане из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
Как утверждает The Guardian, немецкий клуб определил 23-летнего футболиста своей главной целью на межсезонье и в настоящий момент готовит предложение для «горожан» в размере £ 70 млн (€ 79,5 млн).
Как сообщалось ранее, сам Зане готов вернуться в Германию, поскольку недоволен количеством игрового времени в минувшем сезоне.
Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне Зане принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач. «Горожане» финишировали на первом месте в турнирной таблице, завоевав второе чемпионство подряд.
- 24 мая 2019
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