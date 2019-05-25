Главный тренер БАТЭ: тренеры «Зенита» ко мне приехали не ради Щербицкого
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал присутствие тренера вратарей «Зенита» Михаила Бирюкова и его помощника Юрия Жевнова на игре со «Слуцком» (3:0). Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу клуба из Борисова Денису Щербицкому.
«Это они ко мне приехали. Юрка Жевнов привёз ко мне Бирюкова. Мы хорошо с ним общаемся. К Денису Щербицкому это отношения не имеет», — приводит слова Баги «Прессбол».
В текущем сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость 23-летнего вратаря, который является воспитанником МТЗ-РИПО, составляет € 1 млн.
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