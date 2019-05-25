«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что получил предложение от петербургского клуба о продлении действующего контракта.

«Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул», — приводит слова Жиркова Sport24.

Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из «Динамо». Трансфер футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 0,64 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Жирков сыграл 11 матчей, на счету полузащитника три результативные передачи. Контракт 35-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее полузащитник выступал также за «Спартак» (Тамбов), ЦСКА, «Челси» и «Анжи».