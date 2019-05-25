«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что получил предложение от петербургского клуба о продлении действующего контракта.
«Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул», — приводит слова Жиркова Sport24.
Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из «Динамо». Трансфер футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 0,64 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Жирков сыграл 11 матчей, на счету полузащитника три результативные передачи. Контракт 35-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. Ранее полузащитник выступал также за «Спартак» (Тамбов), ЦСКА, «Челси» и «Анжи».
Супруга Жиркова: понимаю, что скоро мы переедем
- 25 мая 2019
-
10:46
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:19
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:16
-
09:13
-
08:48
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:38
-
07:21
-
06:52
-
06:31
-
06:11
-
06:00
-
05:42
-
05:23
-
05:14
-
04:31
-
03:54
-
02:59
-
02:39
-
02:19
-
01:53
-
01:44
-
01:29
-
01:06
Партнерский контент