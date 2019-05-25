Венгер может возглавить «Виссел Кобе»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.
По информации источника, в услугах 69-летнего французского специалиста заинтересован «Виссел Кобе». Отмечается, что руководство японского клуба предложило Венгеру контракт, рассчитанный до конца 2021 года с окладом в размере € 4 млн. Напомним, в составе «Виссел Кобе» выступают нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, а также полузащитник Андрес Иньеста.
Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, после того как покинул «Арсенал», проведя 22 года у руля команды. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.
Венгер: я обязательно вернусь в футбол
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