Венгер может возглавить «Виссел Кобе»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии, сообщает Goal.com.



По информации источника, в услугах 69-летнего французского специалиста заинтересован «Виссел Кобе». Отмечается, что руководство японского клуба предложило Венгеру контракт, рассчитанный до конца 2021 года с окладом в размере € 4 млн. Напомним, в составе «Виссел Кобе» выступают нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски, а также полузащитник Андрес Иньеста.



Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, после того как покинул «Арсенал», проведя 22 года у руля команды. С «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

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